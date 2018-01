Rentnerglück am Goldstrand

Wer als Deutscher nach Bulgarien kommt, erlebt automatisch einen sozialen Aufstieg, denn selbst mit der kleinsten deutschen Rente können sich die Einwanderer mehr leisten als die meisten Bulgaren. Das erfordert viel Einfühlungsvermögen im Umgang mit den Einheimischen.



Auf dem Land und in den kleinen Städten ist das Leben oft noch so wie in Deutschland vor 40 Jahren – bescheidener, ruhiger und geselliger. Das kommt vielen deutschen Rentnern sehr entgegen, es ist der Lebensrhythmus ihrer Jugendzeit.



Als wir Peets Abfahrt nach Bulgarien drehten, war ich trotzdem skeptisch, ob er in Bulgarien gut zurecht kommen würde. Es war überwältigend, mit welcher Herzlichkeit ihn seine vielen Freunde verabschiedeten. Was würde ihn wohl in der Fremde erwarten? Aber Peet findet durch seine Offenheit und Hilfsbereitschaft wahrscheinlich überall schnell Kontakt. Und wir staunten dann bei der Montage des Films, wie deutlich sichtbar er sich in der kurzen Zeit in Bulgarien positiv verändert hatte.



Hildegard und Waldemar gehören zu den Pionieren in Bulgarien. Gleich nach dem ersten Besuch war mir klar, dass für sie das Leben in Bulgarien Freiheit und Souveränität bedeutet. Sie haben viele Kontakte zu Bulgaren, aber auch zu Deutschen denen sie beim Neustart mit Rat und Tat zur Seite stehen.



Ich verstehe jetzt, dass für Rentner mit einem kleinen Einkommen das Auswandern in ein billigeres Land eine gute Lösung sein kann. Aber am Ende bleibt für mich doch die Frage: Warum ist das überhaupt nötig, wenn man in einem der reichsten Länder Europas lebt?