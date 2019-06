Es ist für beide ein radikaler Neuanfang. Der Traum vom eigenen Hof, wie werden Alex und Elvira ihn im ersten Jahr umsetzen? Die Natur hat ihre eigenen Gesetze", müssen die Neu-Bauern im Laufe des Jahres lernen, denn das Abenteuer, Bauer zu werden, ist eine riesige Herausforderung.



6 Hühner, 4 Kühe, 3 Katzen und der altersschwache Hund Timi bilden zusammen mit Alex und Elvira die Hofgemeinschaft. Doch die soll noch wachsen. In Zukunft wollen sie sich selbst versorgen und weitere Mitbewohner für den Hof gewinnen, die ebenso im Einklang mit Natur und Umwelt leben möchten, vor allem auch mit anpacken können. Denn die riesigen Felder und Waldflächen, die Tiere, Ställe, Obst-Bäume und Gemüse-Beete können die beiden nicht alleine bewirtschaften.



Hinzu kommt: Traktoren und Maschinen sind nicht mehr auf dem neuesten Stand und das große Bauernhaus, aus dem Jahr 1780, ist stark renovierungsbedürftig. Heizung und Elektrik, vor allem der Dachstuhl und die Kellerbalken brauchen teure Reparaturen. Dazu ist der unerfahrene Bauer auch noch mit den Alltags-Problemen des Hofes konfrontiert: Was tun, wenn die Kuh lahmt? Wie zähmt er den aggressiven Hahn, wie werden die Bäume gefällt? Wann wird Heu gemacht und was passiert, wenn die Kuh einen Kaiserschnitt braucht?



Die erfahrenen Landwirte im Dorf beäugen das Paar anfänglich skeptisch. Doch zu dem hilfsbereiten Nachbar Rolf entwickelt sich eine tiefe Freundschaft. Und ständig gibt es neue Herausforderungen: Die Kuh "Wilde Hilde" macht Kummer, weil sie aggressiv ist. Alex entscheidet, dass sie geschlachtet werden soll, doch am Ende des Jahres wird das Bauern-Paar mehr Kühe und Kälbchen haben, als je gedacht - und beide durchwachen manche Nacht auf dem Stroh im Stall.



Elviras Mutter ist selbst überrascht, wie ihre Tochter zur Landwirtin mutiert. Pflanzen, jäten, ernten, kochen, einmachen, das alles ist neu im Leben der Lehrerin, die vorher die ganze Welt bereist hat. Nun bestimmen Kartoffeln, Brokkoli, Sellerie, Kürbis und alle erdenklichen Kohlarten ihr Leben.



Doch es bleibt auch Zeit für Romantik: das Paar will heiraten. Aber natürlich kalbt ausgerechnet am Tag der Hochzeit die Kuh. Nach einem Jahr auf dem Hof wiegt Alex 20 Kilo weniger. "Etwas für die Landschaft zu tun, für die Tiere, für die Umwelt, anderen zu helfen, ja, das macht Sinn. Viele Dinge habe ich nicht mehr, die ich auch nicht gebraucht habe, und das ist unglaublich befreiend", resümiert Alex nach einem Jahr.