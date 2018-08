Viel mehr als Traurigkeit

Vor eineinhalb Jahren begann ich an dem Film zu arbeiten. In dieser Zeit erzählte ich mehrfach Freunden und Kollegen von meinen Recherchen. Plötzlich fiel einem meiner Gesprächspartner ein, dass es in ihrem Bekanntenkreis auch jemanden gab, der unter Depressionen litt, in der Psychiatrie gewesen war, der sein Leben beendet hatte. Auch der Bruder meines Vaters hatte Selbstmord begangen – damals, in den 80er Jahren. Mein Onkel: Ein Mann im besten Alter, Vater von drei minderjährigen Söhnen. Merkwürdig: Damals sprach man nicht wirklich viel darüber. Aber ist das heute so anders? Noch immer scheint der offene Umgang mit dieser Krankheit, die so viele Gesichter hat, schwierig.



Mein Interesse für das Thema Depression hatte fernab meiner Familiengeschichte mit einem Artikel über die junge Berlinerin Jana Seelig begonnen. Jana ist bekennende Depressive und eine Art Vorzeige-Depressive seit Ende 2014 eine Twitternachricht als Hashtag #notJustSad – nicht nur traurig – über Nacht, an die Spitze der Twitter-Charts geschossen war. Plötzlich schrieben tausende Betroffene über ihre Erfahrungen mit der Krankheit. Jana hatte sich nur darüber "auskotzen" wollen, dass so viel Nicht-Betroffene zu wissen glauben, was für Depressive gut sei. Jetzt meldeten sich Fernsehsender und luden Jana in ihre Talkshows ein. Jana war überwältigt und fühlte: gar nichts.



In Zeitungsinterviews gab sich diese Jana so offensiv, das beeindruckte mich. Ich wollte sie kennen lernen. Aber mehrere Verabredungen wurden in letzter Minute abgesagt. Ein erster Vorgeschmack darauf, dass die Zusammenarbeit nicht immer einfach sein würde. Als wir uns endlich trafen, war Jana sofort offen für Filmpläne. Nur wie könnte ein Film aussehen, in dem die Protagonisten "nichts" fühlen, in ihren schlimmsten Zeiten "nicht wirklich da" sind?