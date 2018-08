Hier ist noch lange nicht Schluss

Der Anfang war schwer – Absagen, verschlossene Türen, argwöhnische Blicke. Kaum jemand war bereit mitzumachen. Tief war das Misstrauen gegenüber dem Fernsehteam, das plötzlich auftauchte und über die Gemeinde Postlow einen Film machen wollte. Ausgerechnet über Postlow? Was gab es hier schon zu berichten? Vor Jahren wurde die Gemeinde bekannt durch die Anhänger rechter Politik. Früher war die NPD stark, jetzt ist es die AfD. Postlow und andere Orte der Gegend schafften es immer dann in die Schlagzeilen, wenn Wahlen waren. Ein paar Wochen später versanken die Orte wieder in die Vergessenheit.



Welchen Grund sollte also dieses ZDF-Fernsehteam haben, eine 37 Grad-Dokumentation über die Menschen in dieser Gemeinde zu drehen? Da mögen sich viele gedacht haben: Lieber nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Am Ende drehen einem die Journalisten doch nur wieder die Worte im Munde um.



Ich erinnere mich noch sehr gut an einen zweitägigen Aufenthalt in der Gemeinde vor ziemlich genau einem Jahr, als Kameramann Sebastian Hattop und ich durch die leeren Dorfstraßen liefen und an die Haustüren klopften. Kurz zuvor waren wieder einige Absagen von Leuten, die ich telefonisch kontaktiert hatte, eingetroffen. Nur selten wurde uns geöffnet. Die Leute hörten uns zwar zu, aber die Skepsis blieb. Keiner fühlte sich befugt, über sein Dorf zu sprechen, keiner wollte den Neid der anderen auf sich ziehen oder gar Position beziehen.



Fast schon wollten wir aufgeben und das Filmprojekt streichen oder ein anderes Dorf suchen. Doch irgendwann löste sich der Knoten - bis heute weiß ich nicht genau, warum. Vielleicht war es die Hartnäckigkeit, mit der wir in regelmäßigen Abständen auftauchten, vielleicht hatte es sich herumgesprochen, dass wir uns wirklich interessierten für die Schicksale der Menschen, als 37 Grad-Team vertrauenswürdig und nicht auf der Suche nach Sensationsmeldungen waren. Die Leute begannen zu erzählen - wie sie als Flüchtlinge hierher nach Postlow kamen, wie sie sich zu DDR-Zeiten durchschlugen und danach, wie sie sich getraut hätten, doch etwas Neues anzufangen, oder auch wieder ein wenig das Dorfleben mitgestalten wollten.



Ein Jahr später ist der Film fertig, und ich bin sehr froh darüber, dass wir dran geblieben sind. Das Schönste beim Filmemachen ist doch, wenn einem die Menschen die Türen öffnen und einen Einblick in ihre Leben gewähren, etwas von dem zeigen, was ihnen wichtig ist. Entstanden ist das Porträt von vier sehr unterschiedlichen Menschen in einer kleinen Gemeinde, die in ihrer Heimat bleiben wollen und sich dafür einsetzen. Für Außenstehende mag dieses Dorf und viele andere auf den ersten Blick nichts Attraktives bieten. Beim genaueren Hinschauen jedoch zeigt sich, dass viele Menschen den Wunsch haben, etwas in ihrem Umfeld, in ihrem Dorf zu bewegen. In Postlow und auch anderswo.