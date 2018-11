Ich sterbe wie ich will

Vielleicht hat mich gerade das bei der Recherche angetrieben. Vielleicht wollte ich mich mit dem Tod auseinander setzen, wollte eine Idee vom Sterben finden, die mir das ungute Gefühl nimmt, wenn ich an mein eigenes Lebensende denke. Denn je älter ich werde, desto häufiger passiert das. Als Vater habe ich Angst davor, was aus meiner Familie wird. Als Mann habe ich Angst davor, ganz schwach zu sein. Als Mensch habe ich ganz einfach Angst vor dem Sterben. Einfach morgens nicht mehr aufwachen – so ist das leider selten, jedenfalls in meiner Welt. Was ist, wenn man dem Tod ins Auge blicken muss, wenn es irgendwann wirklich nur noch Wochen oder Monaten sind, die man auf dieser Welt noch hat?



Diese Frage trieb mich auch bei der anfänglichen Recherche um und natürlich kommt man da schnell auf das Thema Sterbehilfe. Ist es der beste Weg, um erhobenen Hauptes zu gehen? Klaus hätte „Ja“ gesagt. Ich traf einen selbstbewussten Mann, der sein Leben gelebt hatte. Er machte Scherze, war bemüht, ein guter Gastgeber zu sein, wollte sich auf keinen Fall helfen lassen. Auf meine Fragen antwortete er sehr abgeklärt, so als wäre alles gar nicht so schlimm. Doch als er mir die Vorrichtung in seinem Garten zeigt, an der er sich erhängen wollte, bevor er Dr. Thöns traf, erkannte ich seine Not.