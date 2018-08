Im Ruhestand am Nordseestrand

Als gebürtiger Ostfriese habe ich schon oft darüber nachgedacht, im Alter in meine Heimat zurückzukehren und dann vielleicht auf einer der ostfriesischen Inseln zu wohnen. Insofern lag mir dieses Thema auch persönlich am Herzen. Es ging also darum, zu überprüfen, was es bedeutet, auf einer Insel alt zu werden. Ist das wirklich ein Traum? Oder birgt es auch Risiken und Probleme? Ein Jahr lang haben wir die Senioren Olga, Renate und Jupp mit der Kamera begleitet, sind mit ihnen durch Höhen und Tiefen gegangen. Diese Menschen haben mich immer wieder berührt, sie haben uns als Team teilhaben lassen an ihrem Leben. Ganz hautnah. Für mich war es eine Ehre, aber auch eine besondere Herausforderung, den Ruhestand von Jupp, Olga und Renate für 37 Grad dokumentieren zu dürfen.



Mit Olga war es immer unkompliziert. Sie ist mit ihren 93 Jahren eine der ältesten Einwohner Baltrums und gut aufgehoben in ihrer großen Familie. Das wurde bei unseren Dreharbeiten immer wieder deutlich. Ihre Tochter, ihre Enkel und Urenkel, sie alle kümmern sich rührend um Olga. Allerdings lässt sich die selbstbewusste Seniorin auch nicht gerne in ihrer Eigenständigkeit einschränken. Sie weiß noch genau, was sie will und auch, was sie nicht mehr kann. Ich habe Olga als eine gradlinige, unbekümmerte alte Dame erlebt, die immer auch für einen Scherz zu haben ist und lebensfroh am Inselleben teilnimmt. Für sie war es das Größte, jetzt noch die Hochzeit ihres ersten Urenkels erleben zu dürfen.



Mit Jupp war es schon schwieriger. Er kam zu Beginn unserer Aufnahmen gerade mit einer neuen Herzklappe aus dem Krankenhaus. Wir trafen ihn in einer für ihn neuen Situation. Ich kenne Jupp noch aus der Zeit, als er immer fröhlich hinter der Theke seine Gäste unterhielt, während seine Frau im Keller des Restaurants bis zu 200 Essen täglich kochte. Für ihn war das vergangene Jahr nicht einfach. Unmittelbar vor seinem 80. Geburtstag musste er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Kurz danach wieder – Kreislaufkollaps. Als ich dann mit ihm in der Klinik telefonierte, war ich mir nicht sicher, ob er das Ende unserer Dreharbeiten noch erleben wird. Aber Jupp wurde in der Reha wieder aufgepäppelt, frohen Mutes und mit neuer Kraft kehrte er nach elf Wochen auf die Insel zurück. So lange war er noch nie auf dem Festland gewesen. Er erzählte uns auf der Fähre, dass er jetzt erfahren habe, was das Wort „Pflegenotstand“ eigentlich bedeutet. Er hätte es sich nicht vorstellen können. Denn auf Baltrum haben die Pflegekräfte noch Zeit für ihre Patienten.



Das sagt auch Helena, eine der beiden Pflegekräfte auf der Insel. Zusammen mit ihrer Kollegin betreut sie alte Insulaner und pflegebedürftige Urlauber. Der Pflegedienst nennt sich „Gode Tied“ und wurde vor zehn Jahren in Eigeninitiative der Insulaner gegründet. Die Menschen auf Baltrum wollten einfach nicht, dass ihre Senioren im Alter die geliebte Insel verlassen müssen, um auf dem Festland im Pflegeheim betreut zu werden. Die frühere Inselärztin Ellen Althainz hat sich damals für die alten Menschen stark gemacht und das einmalige Projekt ins Leben gerufen. Mit ihr konnte ich zu Beginn der Dreharbeiten noch sprechen – dann verstarb sie plötzlich und für mich völlig unerwartet. Es sollte nicht der einzige Todesfall dieser Produktion bleiben.



Auf einer Insel alt werden ist das Eine. Dort als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft aufgenommen zu werden, das Andere. Auch das habe ich jetzt erfahren. Renate und Günther Ludwig kamen vor sieben Jahren neu nach Baltrum. Die Friesen sagen „Fremdschiet“ zu den Zugezogenen, sagte Günther uns in einem Interview. Die beiden haben lange gebraucht, sich zu integrieren. Im Verlauf unserer Dreharbeiten wurde Günther krank – Diabetes. Im März verstarb auch er plötzlich und unerwartet. Am Vortag hatte ich noch mit Renate telefoniert, wollte wissen, wie es denn jetzt mit ihrem Mann weitergeht. Für mich die schwerste Zeit während der Dreharbeiten. Wir haben Renate danach besucht, haben bei ihr selbstgebackenen Kuchen gegessen, eine Tasse Ostfriesen-Tee getrunken, zugehört und mit ihr getrauert. Und an dieser Stelle wurde dann für mich eines deutlich: Auch wenn es schwer ist, als Fremder auf einer Insel anerkannt zu werden, in der Not stehen die Insulaner zusammen. Renate hat uns erzählt, dass sie nach dem Tod ihres Mannes sehr viel Zuwendung auf der Insel erfahren hat. Das war tröstend.



Was hat der Film am Ende bei mir persönlich bewirkt? Kann ich mir jetzt vorstellen, im Alter auf die Insel zu gehen? Ich kann diese Frage nicht eindeutig beantworten. Einerseits ist es die frische Luft, das Meer, der weite Horizont, die Wolken, die mich in meine Heimat zurückziehen. Andererseits muss man sich auf einer Insel aber auch anstrengen und anpassen, um wirklich dazuzugehören. Dieses Leben in einer kleinen Gemeinschaft von 500 Menschen, wo jeder jeden kennt und alle Geschichten innerhalb von Minuten die Runde machen - das muss man aushalten, dafür muss man geschaffen sein. Eines aber steht für mich außer Frage. Wenn man pflegebedürftig ist oder krank, kann man sich auf Baltrum und auf „Gode Tied“ verlassen. Und man kann immer mit dem Rollstuhl ans offene Meer. Renate fragt: „Wo kann man das schon?“