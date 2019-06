Hörfassung: Im Schatten der Clans

Ich traf Songül nach dem Mord an dem stadtbekannten Mehrfach-Straftäter Nidal R., um mit Ihr über Ihre Erlebnisse zu sprechen. Das Opfer galt als Mitglied krimineller Clans und wurde direkt vor der Jugendeinrichtung erschossen, in der Songül seit neun Jahren arbeitet. Während sich nach dem Mord in der Presse alles um arabische Clans und deren Straftaten drehte, versuchte Songül zu der Zeit, den Jugendlichen beizustehen, die von der Presse belagert wurden. Viele dieser Jungs kannten das Opfer persönlich, trauerten um ihn.



Ich wollte verstehen, warum das so ist. Die meisten der Jugendlichen, die ich in Songül Einrichtung traf, hatten große Vorbehalte gegenüber dem Staat und seinen Institutionen. Auch gegenüber der Presse. Das löste viele Fragen in mir aus. Schnell wurde mir klar, dass bei all der Aufregung um kriminelle arabische Clans ein Großteil der Jugendlichen, die in einem so schwierigen sozialen Milieu aufwachsen, in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird.