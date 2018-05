Kampf um jeden Atemzug

Trotz allem: Leo ist ein glückliches Kind, ein Sonnenschein. "You Are My Sunshine", singt Vater Tony deshalb am liebsten für seinen Sohn. "Die Situation hat uns definitiv verändert. Aber wir versuchen, so normal wie möglich zu leben. Und unseren Kindern Liebe zu geben", erklärt Tony. Er gibt seine Arbeit als IT-Fachmann auf, um bei seinen Zwillingen sein und Anja unterstützen zu können. Rund um die Uhr, bis zu 50 Mal am Tag, muss Leos Luftröhre abgesaugt werden. Tagsüber machen das Anja und Tony, nachts übernehmen Krankenschwestern diese Aufgabe, bezahlt von einem neuseeländischen Gesundheitsfonds.



Die Ärzte in Neuseeland wissen nicht weiter, doch es gibt einen Hoffnungsschimmer: die Spezialklinik "Lufthafen" in Hamburg, im Altonaer Kinderkrankenhaus. Anja und Tony stehen vor einer riesigen Herausforderung. Die Familie zieht im September 2017 nach Deutschland. Am Flughafen wartet Anjas Familie, ein Haus haben sie bereits über das Internet gefunden. Doch leider gibt es vorerst keine Pflegekräfte, um Leos Versorgung zu Hause abdecken zu können. "Wir wussten, dass die Pflegesituation schwierig ist in Deutschland. Aber dass es so schlimm wird, hab' ich nicht gedacht", erzählt Anja. Hilfe bekommt sie von ihrer Mutter. Sogar nach Neuseeland reiste Oma Maren, um der Familie beizustehen und sie beim Umzug nach Deutschland zu unterstützen. Die 69-Jährige ist inzwischen auch am Ende ihrer Kraft.