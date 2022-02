37°: Männer fürs Leben

Für Marian ist Basti der Mann, der für immer an seiner Seite sein soll. Basti ist dank Marian endlich angekommen. Basti bemerkt relativ früh, dass ihm nicht ausschließlich Frauen gefallen. Er schenkt diesem Gedanken nicht viel Aufmerksamkeit: "Du magst Männer und Frauen, und das ist okay". Er führt ein paar Jahre eine Beziehung mit einer Frau. Sie planen ihr Leben zusammen, bauen sogar ein Haus neben dem seiner Eltern. Doch Basti spürt einen inneren, emotionalen Druck, sich mit seinen Gefühlen und seiner Identität auseinanderzusetzen.



Auch sein Outing-Prozess ist schwierig. Seine Mutter ist perplex und weiß nicht, was sie sagen soll. Doch sie akzeptiert es, weil sie ihren Sohn nicht verlieren möchte.



Bei Marian ist es ein schleichender Prozess. Er merkt während der Pubertät, dass er sich nicht von Frauen angezogen fühlt. Er beschließt, sich auszuprobieren und erzählt es dann seiner Familie. Seine Eltern reagieren gut und stellen nicht viele Fragen. Doch sowohl Basti, als auch Marian werden mit den unausgesprochenen, traditionellen Erwartungen von Haus, Frau und Kind konfrontiert. "Wir entsprechen nicht diesem Rollenmodell, was uns beigebracht worden ist", erklärt Basti. Er hat gelernt, sich so zu lieben, wie er ist, und in Marian hat er seinen Seelenverwandten gefunden. Er ist bereit für den nächsten Schritt. Gemeinsam zelebrieren sie ihr Glück!