Mein täglich Brot!

Verena Gangel mit ihrer Familie Quelle: ZDF

Als Kind hat Verena Gangel (37) ganz selbstverständlich mitbekommen, wie es nach frischem Teig roch, wie Öfen qualmten, wie Tag für Tag Brote und Brötchen hergestellt, Kuchen und Torten gebacken wurden, zubereitet nach überlieferten Familienrezepten. Heute sieht sie sich in einem anderen Zeitalter wieder. Supermärkte, Discounter, Selbstbedienungsbackshops und Bäckereiketten sind zur harten Konkurrenz geworden. "Backen im Akkord", heißt dort die Devise. Das können kleinere Bäckereien nicht leisten. Doch die Gangels versuchen, dem etwas entgegenzusetzen, in Form von Service und Qualität. Die Verwendung von Fertig-Teiglingen kommt für sie nicht in Frage. Nach wie vor bereiten sie ihre Backwaren täglich per Hand frisch zu, mit Zutaten aus der Region.



Obwohl Verena überlegt hatte, Innenarchitektin zu werden, beschloss sie dann doch, die Familienbäckerei zu übernehmen. Mittlerweile leitet sie den Betrieb seit acht Jahren, zusammen mit ihrem Lebensgefährten Miguel Szczes. Er ist Quereinsteiger. Verena stellte ihn vor die Wahl: "Entweder bekommst du mich und die Bäckerei oder keines von beiden." Er entschied sich für beides. So stehen sie nun Nacht für Nacht gemeinsam in der Frankfurter Backstube. Um zwei Uhr nachts ist Arbeitsbeginn. Wenn die meisten Menschen aufstehen, sind Verena und Miguel bereits stundenlang auf den Beinen.



Die Gangels müssen gut planen und genauer kalkulieren als die Großbäckereien, die viel Masse für wenig Geld anbieten. Trotzdem wollen Verena und Miguel an ihrem Qualitätsanspruch festhalten und durchhalten. Ob ihre Kinder Max (10) und Maja (7) irgendwann in den Betrieb mit einsteigen, ist noch offen, auch wenn sie hier und da gerne in der Backstube mithelfen. Die Existenz des Bäckerberufs ist insgesamt gefährdet. Es fehlt an Nachwuchs. Wer will schon jede Nacht aufstehen und über Stunden in einer heißen Backstube arbeiten, bei einem überschaubaren Verdienst? Überzeugung und Leidenschaft für das, was man tut, müssen vorhanden sein, wenn man den speziellen Rhythmus und strammen Tagesablauf durchhalten will.