Nach dem Anschlag

Julia Schmitz und ihr Mann Thomas befanden sich in höchster Lebensgefahr, als Terroristen im Pariser Musikclub Bataclan beim Konzert der Rockgruppe „Death Metal“ in das Gebäude eindrangen. 90 Menschen starben. Bis Julia und ihr Mann endlich gerettet wurden, vergingen über drei Stunden. Stunden, die sie in Todesangst verbrachten, hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen höchster Anspannung und völliger Lethargie. Wie kann man so eine Situation aushalten? Wie kann man weiterleben, in den Alltag zurückzukehren?



Jeden Tag werden wir in den Nachrichten mit Meldungen von Terror und Leid konfrontiert. Waren diese Terroranschläge lange Zeit für uns gefühlt sehr weit weg, so sind die Metropolen Europas inzwischen immer mehr ins Fadenkreuz von Terroristen gerückt, und immer wieder sind auch Deutsche unter den Opfern. Spätestens seit London, Nizza, Paris, Brüssel oder Berlin sind wir uns darüber im Klaren, dass es jederzeit auch jeden von uns treffen kann.



Bei meiner Recherche habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die „zur falschen Zeit am falschen Ort“ waren, wie es Marc Schreiner, ein weiterer Protagonist der 37 Grad Dokumentation, einmal formuliert. Marc Schreiner überlebt zwei Anschläge an einem Tag. Zuerst wird er Zeuge der Selbstmordattentate am Brüsseler Flughafen Zaventem am Morgen des 22. März 2016. Kurz darauf detoniert eine Bombe in der Metrostation Maelbeek in der Innenstadt, genau in dem Moment, als er aus einem Taxi steigt. Er überwindet seine Angst, steigt in die Tiefe, um Menschen zu retten. „Ich befand mich in einem zeitlosen Raum“, so der 43-Jährige.



Ihm bietet sich ein Bild des Grauens. Überall Rauch und Qualm. Schreie, Hilferufe, Wimmern. Auf den Bahnsteigen liegen Schwerverletzte und Tote. Was geht in einem Menschen vor, der seine Ängste überwindet, um anderen zu helfen? Der sich in Lebensgefahr begibt, um Sterbenden beizustehen? Wie lassen sich diese Bilder des Schreckens verarbeiten? Kann man sie vergessen, diese Momentaufnahmen unendlichen Leids?



Jeder Mensch verarbeitet traumatische Erlebnisse auf seine persönliche Art und Weise, sagt mir der Sozialpsychologe und Notfallseelsorger Axel Langner. Es gibt keine allgemein gültige Formel für die Rückkehr in den Alltag. Die einen schweigen, die anderen wollen sprechen, einige ziehen sich in ihrem Schmerz zurück, manche gehen damit an die Öffentlichkeit. Doch so unterschiedlich die Verhaltensweisen sind, so unterschiedlich die Erlebnisse, die Verluste, die Trauer, das Entsetzen auch waren, die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, verwehren sich dagegen, sich als Opfer zu fühlen. „Denn dann hätten die Terroristen gesiegt“, sagt Marc Schreiner, “und mein Leben kaputt machen, nein, das lasse ich mir von diesen Mördern nicht.“



Die Begegnungen mit den Menschen in meinem Film haben mich sehr beeindruckt, weil alle, trotz ihrer traumatischen Erlebnisse, mit Optimismus in die Zukunft blicken - und ihren persönlichen Kampf gegen den Terrorismus gewonnen haben. Unterkriegen lassen sie sich nicht. Oder wie Thomas Schmitz es formuliert: „Durch den Terror waren wir dem Tod schon sehr nah, aber er hat es nicht geschafft, uns zu trennen.“ In wenigen Wochen kommt das erste Kind von Julia und Thomas Schmitz zur Welt, ein Wunschkind.