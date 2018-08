Nichts zu holen

Fast alle Schicksale haben mich berührt. Jeder Schuldner hat eine eigene, oft bewegende Geschichte. Besonders emotional war für mich der Besuch bei einer einsamen alten Dame, die schon seit zwei Jahren ihre Wohnung nicht mehr verlassen hat. Da sie sehr krank ist und nicht weiß, wie lange sie noch zu leben hat, wollte sie ihre Schulden loswerden. Das Geld für die Gläubiger hat sie sich von einem Bekannten ihrer Tochter geliehen. Gleichzeitig spürte man, dass der Besuch der Gerichtsvollzieherin, die sie schon seit Jahren kennt, für die alte Dame so etwas wie eine schöne Abwechslung bedeutete. Es ist schon bedrückend, wenn man sich überlegt, dass es in unserer Gesellschaft Menschen gibt, die so einsam sind, dass sie sich über den Besuch des Gerichtsvollziehers freuen. Andrea Wolff ging mit viel Einfühlungsvermögen mit der Dame um, sie will sich jetzt darum kümmern, dass sie ein Mal in der Woche Gesellschaft hat. Da habe ich hautnah erlebt, dass ein Gerichtsvollzieher mehr sein kann als nur ein Schuldeneintreiber. In vielen Fällen ist er fast als Seelsorger und Psychologe gefordert. Meine Protagonistin Andrea Wolff zumindest habe ich als echte Menschenfreundin erlebt.