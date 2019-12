Die alleinerziehende Antonia gibt sich unendlich Mühe, Minimalismus schon ihren Kindern nahe zu bringen. Denn der siebenjährige Leopold und die vierjährige Philippa sollen inmitten einer am Konsum orientierten Plastikspielzeug-Welt früh ein Bewusstsein für ein gesundes Maß entwickeln: am meisten hat es Leopold Spaß gemacht, in den Drehpausen mit dem Filmteam Fußball zu spielen.



Susanna ist für mich eine Inspiration, weil sie sich weigert, im „Ruhestand“ zu versauern. Sie zieht den „Unruhestand“ vor. Mutig und offen begibt sie sich jenseits der 60 auf die Suche nach einem neuen Zuhause – und landet im tiny-house. Geleitet vom festen Glauben, dass Anhäufen von Besitz und ein großes Heim nicht die Dinge sind, die im Leben wirklich zählen. Sondern die Gemeinschaft mit anderen Menschen.



Und „Waldmensch“ Mark verwirklicht in seiner selbstgebauten Hütte mit absoluter Überzeugung seinen radikalen Lebensentwurf. Beharrlich stellt er die Errungenschaften der Zivilisation in Frage und plädiert angesichts der drohenden Klimakatastrophe für eine komplette gesellschaftliche Umkehr. Ein Satz von ihm bleibt mir im Gedächtnis: „Der Kann-ich-nicht wohnt in der Will-ich-nicht-Straße.“