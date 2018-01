“Schulden, Pleite, Insolvenz – Wie Profis helfen” ist mein fünfter Film zum Thema Schulden. Noch nie war es so kompliziert wie dieses Mal. Wir wollten zwei Schuldnerberater bei ihrer Arbeit porträtieren, über sie einen Einblick in die soziale Wirklichkeit in Deutschland bekommen. So weit so schwierig. “Unsere Schuldnerberatungsstellen sind so voll wie nie zuvor” hörten wir von unseren Protagonisten. Doch als es konkret darum geht, welche Fälle wir begleiten können, da wurde es auf einmal sehr dünn.



Das Thema Schulden ist noch immer derart tabubeladen, dass es lange unmöglich schien, Menschen zu finden, die uns ihre ihrer Geschichte erzählen wollten. Eine erste Zusage war noch lange keine Garantie für eine künftige Zusammenarbeit. Zweimal ist es passiert, dass wir zum Vorgespräch persönlich vorbei schauen wollten, und unsere Treffpartner einfach die Tür nicht aufgemacht haben.



Mit viel Mühe und Überredungskunst von Marlies Schmidt aus Perleberg und Ralf Berg im Ruhrgebiet ist dann doch gelungen, vier Fälle aufzutun, die uns von ihrer Misere erzählen wollten: Renate, Cindy, Christian und Angelika. Ihre Geschichten sind nicht untypisch dafür, wie Menschen in Armut fallen. Als alleinerziehende Mutter von drei Kindern schlägt sich Cindy so gut durch, wie sie kann. Jedes Mal, wenn das Team und ich vom Dreh zurückfuhren, entspann sich eine lebhafte Diskussion darüber, wie schnell ein Abrutschen aus dem Mittelstand in die Armut passieren kann. Und darüber, an welchen Stellen vielleicht auch der Staat mehr einspringen müsste.



Aller Misere zum Trotz: Wir haben jedes Mal ein großes Stück Kampfgeist mitgenommen von unseren Fällen. Was es heißt, im Monat mit knapp 400 Euro über die Runden zu kommen, das kann sich von uns kaum einer vorstellen. Das ist eine echte Managementaufgabe. Ich selbst kehre nach dem Dreh zurück in meine gemütliche Komfortzone, meine Protagonisten lasse ich zurück in ihrem Leben. Das ist manchmal nicht leicht.



Der Job von Marlies Schmidt und Ralf Berg ist so viel mehr als reine Rechenarbeit. Ich habe zwei immens engagierte Schuldnerberater begleiten dürfen, deren Alltag dem eines Sozialarbeiters gleicht. Dienst nach Vorschrift oder Schema F sind bei der Individualität ihrer Fälle nicht drin. Psychologie und Menschenkenntnis gehören genau so zum Beruf wie knallhartes Verhandeln mit Gläubigern und Kämpfen um Fördergelder für die Beratungsstelle. Der Einsatz an allen Fronten erfordert immens viel Kraft und ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Dennoch immer weiter zu machen und für die Menschen in existenziellen Nöten da zu sein, davor ziehe ich meinen Hut!