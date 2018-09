Schwarze Haut - deutscher Pass

Ich lebe und arbeite in Sachsen. Die Idee zu diesem Film entstand in einer Zeit, in der Pegida-Demos, Angriffe auf Flüchtlingsbusse und -heime bundesweit Schlagzeilen machten. Als Sächsin habe ich mich wirklich geschämt, wenn ich mit Menschen aus anderen Regionen Deutschlands gesprochen habe, sie mich fragten, was denn da bei uns los sei. Das Erstaunliche ist ja, dass bei uns dunkelhäutige Menschen tatsächlich noch auffallen, aber warum so negativ? So viele gibt es nämlich nicht. Das hat mein Team und mich auch bei den Dreharbeiten immer wieder beschäftigt, denn in Berlin, Hamburg, selbst Schorndorf beispielsweise sind Menschen mit einer anderen Hautfarbe nicht ungewöhnlich im Straßenbild. Da fragen wir uns natürlich: Warum haben hier in Sachsen einige Menschen solche Angst vor der „Überfremdung“, reagieren so ablehnend?



Einen Film über gut integrierte schwarze Menschen in Deutschland zu machen war deshalb eine Herausforderung und kein leichter Auftrag. Nicht deshalb, weil es zu wenige gibt (ganz im Gegenteil), sondern weil wir in einer Zeit leben, in der uns Journalisten Einseitigkeit vorgeworfen wird, wir „Lügenpresse“ genannt werden, wenn wir „positiv“ über Flüchtlinge, und hier lebende gut integrierte Migranten berichten. Wir wollen die Probleme keinesfalls ausklammern, aber in unserer Recherchen haben wir viele Menschen kennengelernt, die Deutschland als ihre Heimat betrachten, sich hier wohl fühlen, unabhängig von der Herkunft und der Hautfarbe. Deshalb ist dieser Film aus meiner Sicht so wertvoll und wichtig.