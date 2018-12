Shalom, Salam, Halleluja

Die Idee zum Film entstand während eines Spaziergangs, den ich schon vor längerer Zeit in Berlin machte. Ich lebte noch nicht lange dort und lief innerhalb kürzester Zeit an einer Moschee, an einer Synagoge, an einer Kirche und an einem noch im Bau befindlichen hinduistischen Tempel vorbei. Alles nur Minuten Fußweg auseinander. Mich hat diese Gleichzeitigkeit fasziniert, und das Multikulturelle. Ich fragte mich: Was passiert in diesen Gebäuden, welche Geschichten laufen zeitgleich ab? Und natürlich interessierte mich diese Unterschiedlichkeit, die Vielfalt, die es in unserer Gesellschaft gibt. Das wollte ich beleuchten, deutlicher zu machen. Mit spannenden, authentischen Geschichten Nähe zu erzeugen und Fremdheit zu nehmen - das war mein Ziel.