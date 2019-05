Vickys Traum vom Sehen

Leider kam dann aber doch alles ganz anders. Der behandelnde Augenarzt, Prof. Dr. Carl Erb, musste 2016 Vicky mitteilen, dass die Behandlung doch nicht erfolgreich war, sich ihre Sehkraft wieder verschlechtert hatte – ohne Hoffnung. Dies war für Vicky, ihre Familie – und auch für uns ein harter Schlag. Wie sehr hätten wir ihr gewünscht, dass sie die Welt wieder sehen kann. Doch wie sollte es von nun an weitergehen? Vickys Lebensweg als blinder Mensch war vorgezeichnet – mit vielen Hürden und Herausforderungen. Anstatt die Dreharbeiten nun einzustellen, haben wir – mit Vickys Zustimmung – uns entschieden, ihren Lebensweg weiter zu begleiten.



Über einen Zeitraum von insgesamt mehr als vier Jahren haben wir sie immer wieder besucht und Stationen ihres Lebens dokumentiert. Eine Aussage von Vicky hat mich persönlich besonders beeindruckt. Nach all den Tiefschlägen, die sie in den vielen Jahren erleben musste, antwortete Vicky während der letzten Dreharbeiten in Berlin auf die Frage, was sie sich noch wünschte: „Ich wünsche mir eigentlich gar nichts. Ich bin so zufrieden, wie ich bin.“ Ich glaube, nicht viele Menschen können das von sich behaupten. So ist sie für mich ein Beispiel dafür, wie sicher diese junge Frau inzwischen in sich ruht. Mir hat sie geholfen, gelegentlich darüber nachzudenken, was ein zufriedenes Leben bedeutet.