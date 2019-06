37°: Vom Mörder zum Helfer

Henry-Oliver Jakobs (heute 46) ist das Kind einer großen Hamburger Kiez-Familie. Mit den Prostituierten und Zuhältern hat er nichts zu tun, aber die Grenze zwischen legal und illegal verschwimmt für ihn früh. Wichtigste Bezugsperson ist sein Opa Harry. Hinter dem Tresen seines "Hafen-Basars" hält sich der Kleine gerne auf. Hier erlebt er, wie die Familie Probleme regelt: "Das ging in Richtung Selbstjustiz. Die Polizei war für uns eher das Feindbild."



Bereits mit acht Jahren fängt er an zu klauen, mit 13 Jahren lässt er sich zu Gewalttaten provozieren. "Warum soll ich Abitur machen, wenn ich viel Geld durch Hehlerei und Betrug kassieren kann?", denkt sich Jakobs. In den 90er Jahren ist Henry-Oliver Jakobs eine Hamburger Kiezgröße, verdient sein Geld mit illegalen Briefmarken-Geschäften.



Im August 1995 schießt er im Stadtteil Sankt Pauli auf zwei Kollegen aus Lübeck. "Ich hab' sie nach Hamburg gelockt und dann auf sie geschossen, um sie zu berauben." Es ging um Briefmarken im Wert von 100 000 Euro.



Wegen Mordes, versuchten Mordes und schweren Raubs verbringt Jakobs 19 Jahre im Gefängnis Fuhlsbüttel, im Volksmund auch "Santa Fu" genannt - damals eines der härtesten Gefängnisse Deutschlands. Acht Quadratmeter, Platzangst und harte Betten. Um ihn herum gewaltbereite Muskelprotze. Er kennt alle Details