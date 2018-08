Vorwärts ins Leben

Drehs mit Samuel Koch sind ein Abenteuer. Das weiß ich seit mittlerweile sechs Jahren. Damals habe ich ihn zum ersten Mal getroffen, für eine Reportage aus meiner Reihe "Die Mutmacher". Kurz danach gingen die Dreharbeiten für meinen ersten 37 Grad-Film über ihn los, der im November 2013 ausgestrahlt wurde. Danach stand recht bald fest, dass es eine Fortsetzung geben soll. Und so begleite ich Samuel schon drei Viertel seines "Lebens danach", nach dem einschneidenden Unfall.



Meistens halte ich mich selbst für einen vielbeschäftigten Menschen. Jedes Mal, wenn ich mit Samuel darüber gesprochen habe, wann wir das nächste Mal drehen können, fand ich diesen Gedanken lächerlich. Ähnlich volle Terminplaner wie den von Samuel habe ich nur bei Managern auf höchster Führungsebene gesehen.



Die Drehtage selbst waren dann viel weniger planbar, als ich das von anderen Filmen kenne. Weil oft all das dazwischen kommt, was für Samuel Alltag ist: zu hohe Bordsteinkanten, Bahnhöfe ohne Fahrstuhl, verrutschte Klamotten, die jemand für ihn richten muss, Räume, in denen erst ein Heizstrahler aufgestellt werden muss, weil Samuels Körper die Kälte nicht aushält.



Ich war immer wieder beeindruckt, mit welcher Gelassenheit sich Samuel all diesen Widrigkeiten stellt. "Naja, egal", hat er oft gesagt - und sich dann lieber mit positiven Dingen beschäftigt. Und Fragen gestellt. In den sechs Jahren unserer Zusammenarbeit habe ich geheiratet und eine Tochter bekommen. Bei jedem einzelnen unserer Treffen hat sich Samuel danach erkundigt, wie es meiner Familie geht, was die Kleine jetzt schon kann, ob es neue Fotos gibt. Seinen Arzt fragt er, wie der Urlaub war und die Verkäuferin im Second Hand-Laden, welche Artikel besonders gut gehen.



Samuel hat sich auf inspirierende Weise die Fähigkeit erhalten, trotz aller eigenen Schwierigkeiten nicht nur auf sich zu schauen, sondern echtes Interesse an anderen zu haben.



Ganz besonders war das Vertrauen, das Samuel und auch seine Familie mir geschenkt haben. Viele besondere Momente durfte ich miterleben und vieles filmen, was Samuel sonst unter Verschluss hält. Immer mit der Zusage, dass ich das Material nicht verwende, wenn er es doch nicht in der Öffentlichkeit sehen möchte. Interviews mit ihm und Sarah, die Hochzeit, Kostümwechsel im Theater: Über die Jahre sind viele persönliche Momente, Aussagen und Einblicke zusammengekommen. Für Samuel eine Gratwanderung, denn immer wieder hört er auch herablassende Kommentare, Beschuldigungen oder Bösartigkeiten. Wer sich öffnet, macht sich auch verletzbar. Ich hoffe, dass dieser Film Vorurteile abbaut und Herzen berührt. Denn mich haben die Begegnungen mit Samuel jedes Mal inspiriert, ermutigt und beeindruckt.

Bildquelle: ZDF/Doro Plutte