Was ich kann, will keiner wissen

Wer mit über 50 arbeitslos wird und einen neuen Job sucht, muss sich auf einen steinigen Weg gefasst machen - trotz der derzeit guten Arbeitsmarktsituation. Personalleiter haben Angst vor der Unflexibilität der Generation 50 plus, junge Chefs wollen niemand in ihrem Team, der vielleicht mehr Erfahrung hat als sie selbst. Doch auch die eigenen Erwartungen an den neuen Job verhindern so manch neues Arbeitsverhältnis. Wer will mit über 50 schon Abstriche beim Gehalt oder bei der Karriere machen? Bei Freunden und Verwandten trifft man als Betroffener oft auf Unverständnis, und so beginnt schnell eine Abwärtsspirale, die nicht von jedem aus eigener Kraft beendet werden kann.



Die beiden Protagonisten des Films haben mir ein Jahr lang ihr Vertrauen geschenkt und mir Einblicke in ihre Gedanken und Gefühlswelt gegeben, in denen ich mich selbst oft wiederfinden konnte. Corinna hat die Gabe, an sich zu glauben, auch in schwierigen Zeiten. Hans-Christoph zieht am Ende der Dreharbeiten das Fazit, sein Selbstwertgefühl nicht nur von der Lohnarbeit abhängig machen zu wollen. Und so haben beide einen Weg gefunden, mit der schwierigen Situation Arbeitslosigkeit umzugehen. Doch nicht alle Menschen haben diese Kraft, und deshalb ist der Film auch ein Denkanstoß, Arbeitslose nicht pauschal als faul oder Sozialschmarotzer abzustempeln. Ganz besonders diejeingen nicht, die als Generation 50 plus schon ihren Beitrag zum Sozialsystem geleistet und Ansprüche erworben haben, im Notfall davon getragen zu werden.