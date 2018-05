Wir holen dich da raus

In den kommenden Wochen haben wir viele Nächte mit den Mitarbeitern des Kinder- und Jugendnotdienstes verbringen dürfen. Eine sehr bereichernde Erfahrung! Die Menschen im ambulanten Notdienst in der Hamburger Feuerbergstraße haben mich und mein Team mit ihrer zupackenden, sympathischen Art überzeugt. Sie alle eint eine Empathie für ihre Klienten, das „Brennen“ für die Intervention in akuten Krisen, aber auch der Mut zu kreativen Lösungen. Und mutig müssen die Krisenhelfer sein. Gerade bei der Abwägung, ob sie ein Kind in Obhut nehmen oder nicht. Jedes Herausnehmen aus seiner Familie ist für das Kind traumatisch, eine falsche Entscheidung jedoch kann sein Wohl gefährden.



Ich ziehe meinen Hut vor allen Mitarbeitern des Kinder- und Jugendnotdienstes, die täglich aufs Neue diese Entscheidungen fällen, die Kindern und Jugendlichen aus dramatischen Krisen helfen - Nacht für Nacht. Und die dabei wissen, dass dies häufig nur eine Hilfe für den Moment ist. Ich bedanke mich, dass sie mein Team und mich so nah an ihren beruflichen Erfahrungen haben teilnehmen lassen. Und uns einen so erfrischenden Einblick in ihre Familien ermöglicht haben.