Zu schnell in den Tod

Ich sprach auch mit vielen Tunern, die Wert darauf legen, nicht mit den Rasern in einen Topf geworfen zu werfen. Es gibt eine große Szene, die viel Geld, Zeit und Liebe in ihre Autos steckt. Ich verstand die Jungs, die liebevoll von ihren Wagen schwärmten, für die es nahezu nichts anderes als Autos gibt. Ich teile ihre Liebe zu Autos zwar nicht, aber ich verstehe ihr Gefühl gut, ein Hobby zu haben, in das man viel investiert und das einen täglich begleitet. Wer seinen Wagen tunt, alles vom TÜV abnehmen lässt und sich an die Straßenverkehrsordnung hält, wird nicht mit der Polizei in Konflikt kommen. Das Problem sind die, die die Grenzen überschreiten.



Wenn die Polizei Fahrer von außerhalb in Köln stoppt und deren Wagen beschlagnahmt, dauert das lang, weil eine Menge Papierkram erledigt werden muss. Wir kamen mit den Fahrern ins Gespräch, die jedes Mal das Gleiche sagten: "Nie wieder werde ich mit meinem Auto nach Köln fahren". Keiner von ihnen überlegte, ob es vielleicht eine andere Möglichkeit geben könnte, Ärger mit der Polizei zu vermeiden. Zum Beispiel die Umrüstung des Autos, damit es nicht mehr illegal getunt ist. Entfernung des Soundgenerators, der verboten ist. Die Geschwindigkeit im erlaubten Rahmen zu halten, damit man erst gar nicht angehalten wird. Jeder von ihnen schob die "Schuld" den Polizisten zu, die zu streng seien. Dass die Polizei lediglich die Sicherheit gewährleisten möchte, kam ihnen nicht in den Sinn. Den Hinweis, dass ihr Auto so tief gelegt ist, dass schon die Reifen an die Karosse schrappen und jederzeit verkannten könnten, halten sie für Unsinn. "Das Problem mit illegal getunten Wagen ist, dass es dann oft nur vom puren Zufall abhängt, ob es zu einem Unfall kommt, oder nicht", sagt Hauptkommissar Fuchs. "Jeder darf tunen. Wenn es korrekt vom TÜV abgenommen wird, ist das kein Problem. Erst dann, wenn unüberlegt getunt wird und die Veränderungen nicht aufeinander abgestimmt sind, kann es gefährlich werden."



Als unser Kamerateam beim Viertelmeile-Rennen gedreht hat, wünschte ich mir, jeder Raser würde sich das mal anschauen. Er müsste nur rund 20 Euro bezahlen und dürfte sich dann endlos Beschleunigungsrennen liefern. Ganz legal! Und garantiert mit mehr begeisterten und staunenden Zuschauern als irgendwo in der Innenstadt. Dort sind die Fahrer cool - in der Innenstadt nicht!