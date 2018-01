Zu teuer, zu klein, schon weg

Schon ein Umzug an sich ist Stress. Unser Hab und Gut auf dem Transit. Das vertraute Nest aufgelöst. Ein neuer Ort, an dem wir das wieder zusammensetzen, was einst unser Zuhause war. Was aber, wenn sich kein neuer Ort finden lässt, wir aber die alte Wohnung verlassen müssen? Weil sie zu klein oder zu teuer geworden ist? Weil der Vermieter sein Recht einfordert und sein Eigentum für sich beansprucht? Was tun, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Und wie soll man es schaffen, das nicht persönlich zu nehmen? Diesen Alptraum erlebt vor allem unsere Stuttgarter Protagonistin, eine alleinerziehende Mutter, die verzweifelt um ein neues Zuhause für sich und ihre Kinder kämpft. Ihre Angst auf der Straße zu landen ist wirklich groß.



Die eigene Wohnung ist mehr als nur vier Wände und ein Dach über dem Kopf. Sie ist Zuhause und Zuflucht, spendet Geborgenheit, sichert unsere Existenz, macht uns zu der Person, die wir sind. Und zu diesem Zuhause gehören auch Nachbarn, ein Netzwerk, das ganze Umfeld. Wären wir dieselbe Person, dieselbe Familie auch ohne Wohnung? Michaela erlebt auf ihrer Suche in Hamburg, dass sie für eine vergleichbare Wohnung in ihrem Quartier heute die doppelte Miete zahlen müsste. Das kann sie nicht. Auch Angelina und Sven, die mit ihren kleinen Söhnen in einer winzigen Zweizimmerwohnung in München leben und beide berufstätig sind, finden einfach keine bezahlbare, größere Wohnung. So wird aus der Wohnungssuche eine Belastungsprobe für die kleine Familie, die eigentlich noch wachsen wollte.



Das Unverständnis über die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt und das Gefühl der Machtlosigkeit sind groß. Wann genau hat es angefangen, dass es so schwer wurde, bezahlbaren Wohnraum zu finden? Selbst Berlin, einst Hauptstadt vieler umzugsfreudiger Mieter, hat sich völlig verändert. Auf dem Wohnungsmarkt ist kaum noch Bewegung. Jeder versucht, zu halten, was er hat.