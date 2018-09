40 Stunden schaff' ich nicht

Die Verwunderung verwandelt sich in Wut, als sie erzählt, dass sie nun von Hartz IV. leben muss. Sie, die Betriebswirtin, die vor der Diagnose die Finanzen eines Start-up-Betriebs managte. Eine Heldin - und das ist sie für mich als Überlebende - die nun jeden Monat zum Amt muss, der Kontoauszüge, Mietunterlagen, Kreditverträge abverlangt werden. Sie muss das tun, sie hat keine andere Wahl. Jetzt, wo sie nicht am Krebs verstorben ist, muss sie sich erniedrigen lassen, um nicht zu verhungern. Was für eine Zumutung für eine Frau, die es geschafft hat, ihre Kinder durch diese schwere Zeit hindurch aufzumuntern, die ihre Wohnung aufgeben musste, weil sie keine Treppen mehr gehen kann. Was für eine Erniedrigung, sich einreihen zu müssen in die Schlange der Arbeitslosen. Sie, die bei ihrer Qualifikation sofort einen Job finden würde, wäre sie nicht durch die Erkrankung geschwächt. 40 bis 60 Stunden hatte sie früher jede Woche geschafft, jetzt ist bei 20 Stunden die Grenze, mehr macht ihr geschädigter Körper nicht mehr mit.



Unser Sozialstaat hat schon versucht, Menschen nach schwerer Krankheit etwas anbieten, das Hamburger Modell zum Beispiel. Aber es reicht nicht aus, das zeigt die Situation unserer Protagonisten. Sie strengen sich an, suchen nach passenden Beschäftigungen, aber es ist sehr schwer, als hochqualifizierter, aber nicht mehr voll belastbarer Mensch einen würdevollen und angemessen bezahlten Job zu finden. Unsere Gesellschaft achtet so sehr auf das Funktionieren - aber wo bleiben die Schwachen und ihre Bedürfnisse?



Wenn die Krebsmedizin weiter solche Fortschritte macht wie in den letzten zehn Jahren, was ja inständig zu hoffen ist, dann wird es in den nächsten Jahren weitaus mehr Menschen geben, die in eine ähnlichen Situation kommen wie unsere Protagonisten: Sie wollen und können arbeiten, aber nur noch halbtags und am besten bei flexibler Zeiteinteilung. So etwas müsste doch zu schaffen sein. Wer hochqualifiziert ist, dem sollte die Gesellschaft auch einen Platz anbieten, egal ob 60, 40 oder 20 Stunden Arbeitsleistung möglich ist.