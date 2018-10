Johanna Glas zieht von Juni bis September als Hirtin in die Schweiz. Auf einer Alp in Graubünden ist sie für zwei Mutterkuh-Herden verantwortlich - und für rund 50 Kälber, die dort oben, auf über 2000 Meter Höhe, zur Welt kommen. Seit 18 Jahren verbringt die Krankenschwester und alleinerziehende Mutter jeden Sommer auf Schweizer Alpen. Die regelmäßige Auszeit in den Bergen ist unverzichtbarer Bestandteil ihres Lebens geworden. "Hier oben kann ich so tun, als sei die Welt in Ordnung."

Als Hilfskraft hat Johanna dieses Jahr einen Neuling an ihrer Seite: Lydia will sich mit ihrem ersten Alpsommer einen "lang gehegten Traum" erfüllen. Die Büroangestellte steht an einem Wendepunkt im Leben: Hinter ihr liegt eine schwere Krankheit, und die drei Kinder werden langsam flügge. Nun hat sie sich eine dreimonatige Auszeit genommen, um auf der Alp Abstand und Ruhe zu finden. Doch es kommt anders als erwartet.



"Alpfieber" begleitet Menschen durch einen Sommer zwischen heiler Welt und harter Arbeit, Freiheit, Grenzerfahrungen und tiefer Verbundenheit mit der Natur und den anvertrauten Tieren. Auch wenn es im Herbst zurück in den Alltag geht, in einem sind sich alle Älplerinnen und Älpler einig: Wer einmal einen Bergsommer durchlebt hat, wird diesen Alltag mit anderen Augen sehen.