Augen zu und durch

Als mir meine 37 Grad-Redakteurin zum ersten Mal die Geschichte von Saliya erzählte, war ich beeindruckt und überrascht – aber ich hatte auch Zweifel. Zweifel an der Blindheit, Zweifel an der Lebensgeschichte, Zweifel an der Authentizität des Protagonisten. So fand unser erstes Treffen unter dem Zeichen meiner Voreingenommenheit statt.



Aber Saliya hielt nicht nur meinen Fragen und Prüfungen stand, er überzeugte, ohne überzeugen zu wollen. Er spürte meine Zweifel, die er dann auch sehr direkt angesprochen und aus dem Weg geräumt hat. Er ist charmant, intelligent und offen. Ich wartete auf einen Fehler, eine Unsicherheit – nichts. Während unseres gesamten Gespräches sah er mir direkt in die Augen, goss mir mein Wasser nach und half mir schließlich in den Mantel. Wie macht er das? Das sollte und wollte ich während unserer zehntägigen Drehzeit herausfinden. Ich war sehr gespannt.