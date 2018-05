Auch Pfleger und Ärzte sehen und beklagen, dass Patienten oft nicht mehr sorgfältig und fürsorglich genug behandelt werden können. Eine alte Dame, die stundenlang mit voller Windel im Gang stehen muss, weil andere Patienten Vorrang haben, verdient Mitleid. Ebenso all die Patienten, die acht bis zehn Stunden auf Behandlung und Diagnose warten, weil die Notfallmediziner nebenan in den Schockräumen mit Menschen in Lebensgefahr kämpfen und der Hubschrauber den nächsten Schwerverunglückten bringt. Das Tempo, die Belastung, die Verantwortung für Menschenleben zehren an den Kräften des Personals. Geldmangel, Überstunden, unbesetzte Stellen, der Pflegenotstand, die Schichtarbeiten, die Bürokratisierung der Patientendaten und das hohe Patientenaufkommen kommen noch dazu. Der Arbeitsplatz in der Notfallklinik verliert trotz guter Bezahlung nicht nur an Attraktivität, sondern vor allem seine hohe medizinische Qualität.



Wir haben es während der Dreharbeiten erlebt: Die Notfallmediziner sind tatsächlich chronisch überlastet. Viele Patienten, die bereit waren, mit uns zu sprechen, teilen diese Auffassung. Zu ihrem Wohle muss die Arbeitsbelastung in der Klinik anders verteilt werden. Wir werden als Patienten aber künftig auch nachsichtiger sein, wenn wir wieder mal warten müssen – und uns zweimal überlegen, ob wir mit Husten, Bauchschmerz oder verrenktem Knöchel tatsächlich in die Notaufnahme müssen.



Derzeit finden auf der politischen Ebene Gespräche statt, wie die Notaufnahmen zu reformieren sind, um die Situation für die Patienten zu verbessern und für die Notfallmediziner erträglicher zu machen. Die Krankenpflegerin und die beiden Ärzte in unserem Film hoffen sehr darauf, dass sich tatsächlich etwas tut. Dauerhaft können sie so nicht weiter machen.