Die Pflege macht uns arm!

“Die Pflege von Angehörigen zuhause ist ein riesen Thema” – dachten wir. Die Menschen werden immer älter, sind in ihren letzten Jahren oft dement und brauchen intensive Betreuung. Es gab schon einige Filme über Pflegeheime, in denen alte Menschen misshandelt oder nur verwaltet werden. Wir wollten uns die andere Seite anschauen, über Menschen berichten, die sich entschieden haben, ihre Angehörigen eben nicht in ein Heim zu geben, sondern sich selbst um sie zu kümmern – mit allen Konsequenzen, was das eigene Leben angeht. Denn das bleibt dabei meist auf der Strecke.



Wir dachten: Das trifft so viele, da wird es ein Leichtes sein, auch schnell geeignete Fälle für den Film zu finden. Doch so war es nicht. Wenn man über Pflege zuhause berichten möchte, nimmt man Einblick tief ins Innenleben von Familien, sieht die schwachen Momente, in denen die Nerven blank liegen. Man ist dabei in Krisensituationen und dann, wenn die Angehörigen am Rande des Nervenzusammenbruchs entlang balancieren. Nicht jeder will da ein Fernsehteam an der Hacke haben, wenn es so ans Eingemachte geht. Nach langer Suche und unendlich vielen Telefonaten sind wir dann auf die zwei sehr interessanten Fälle gestoßen. Von außen scheinen sie sehr unterschiedlich, doch bei näherem Hinsehen haben sie eines gemeinsam: Beide nehmen enorm viel auf sich, um ihren Pflegefall zuhause betreuen zu können.