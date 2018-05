Dorf des Vergessens

Bevor wir zum ersten Mal nach Tönebön kamen, hatten wir vor allem negative Bilder von Pflegeheimen im Kopf: Demenzkranke, die orientierungslos durch enge, krankenhausähnliche Flure irren, Pflegekräfte in weißen Kitteln, denen die Uhr im Nacken sitzt, und die doch nur Zeit für das Nötigste haben. Wir hatten gehört, dass in Tönebön am See alles anders sein soll, doch vorstellen konnten wir es uns nicht richtig. Ist es möglich, dass Menschen mit Demenz ein erfülltes Leben führen können, das trotz aller Tragik, die der Verlust der geistigen Fähigkeiten mit sich bringt, auch glückliche Augenblicke bereithält?



Gleich bei unserem ersten Besuch fallen uns Kleinigkeiten auf: Eine Bewohnerin läuft noch mittags im Morgenrock herum, eine andere malt selbstvergessen mit Kaffee Bilder auf den Frühstückstisch. Ein älterer Herr trägt verschiedenfarbige Socken. Niemand korrigiert oder weist die Menschen zurecht, denn - so klärt uns Qualitätsmanagerin Kerstin Stammel auf, so lange keiner zu Schaden kommt, soll jeder hier tun, was ihm Spaß macht - den Tag und den Moment genießen. Die Bewohner begegnen uns und der Kamera mit einer großen Offenheit, erzählen gern von sich und lassen uns mit in ihre Welt.