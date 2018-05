Du musst kämpfen, Johnny!

Ich höre Zahlen: „Derzeit erkranken jedes Jahr rund 500.000 Menschen in Deutschland neu an Krebs, 221.000 Menschen sterben jährlich daran. Auf Grund der demografischen Entwicklung, ist zwischen 2010 und 2030 mit einem Anstieg der Krebsneuerkrankungen um gut 20 Prozent zu rechnen. Jährlich erkranken in Deutschland etwa 1800 Kinder neu an Krebs. Diese Zahl ist seit vielen Jahren konstant. Insgesamt liegt der Anteil krebskranker Kinder an allen Krebskranken unter ein Prozent. Bösartige Neubildungen bei Kindern sind jedoch die zweithäufigste Todesursache.“



Und dann kommt Johnny ans Rednerpult und sagt: „Krebs geht uns alle an. Krebs kann jeden treffen, egal, ob alt oder jung, reich oder arm. Aber wie du dieses Schicksal meisterst, das hat viel damit zu tun, wie die Menschen um dich herum damit umgehen, dass du krank bist.“



Da läuft etwas falsch



Er kenne so viele starke, tapfere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die gegen den Krebs kämpften, erklärt Johnny. Einige von ihnen seien mittlerweile gestorben, andere konnten den Krebs besiegen. Was ihn traurig mache ist, dass dieses Thema, das uns doch direkt oder indirekt schon fast alle betreffe, so wenig Öffentlichkeit habe.



Sein Schicksal und das der vielen anderen Kinder sei kaum ein Thema in der Öffentlichkeit, in Zeitungen oder im Fernsehen. Wenn er sähe, wie bei der TV-Sendung „Germanys Next Topmodell“ die Mädchen weinen, weil Heidi Klum kein Foto für sie hat, könne er das nicht mehr nachvollziehen, da würde etwas falsch laufen.