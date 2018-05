Du tickst genau wie ich

Was macht sie so beständig? Und was geschieht, wenn die Frauen zusammen durch eine Krise müssen? Liebe, Krankheit, Streit – wir begleiten beste Freundinnen durch Höhen und Tiefen.



"Mara ist meine beste Freundin, meine Liebe, mein Ratgeber und mein Heultaschentuch. Alles." Christines Augen leuchten, wenn sie über Mara spricht. Die 50-Jährigen kennen sich seit 35 Jahren: Schulfreundinnen, gemeinsame Erzieherinnenausbildung - immer zusammen. "Bis Christine mir sagte, dass sie eine Affäre mit meinem Freund hat. Das war grausam, doppelter Liebeskummer." Für Mara ein Schock. Doch auch für Christine schwierig: "Mir einzugestehen, da hast du richtig Mist gebaut, dafür hab ich 'ne Weile gebraucht. Und dann hab ich nicht geschafft, mich zu entschuldigen". Funkstille - für 20 Jahre. "Jedes Jahr an ihrem Geburtstag wollte ich Mara anrufen. Aber dann dachte ich immer, vielleicht will sie das nicht". Vor sechs Jahren entdeckt Mara Christine bei "Stayfriends" im Internet wieder und schreibt ihr. "Nur ich konnte den ersten Schritt machen, weil ich ja die 'Gute' bin. Trotz allem war ich Christine sofort wieder nah."



Christines Freude ist groß: " Ich bin dankbar, dass sie den Mut gefasst hat." Und Mara ist glücklich, die beste Freundin wieder an ihrer Seite zu haben. "Ich bin froh, dass wir es nochmal versucht haben."