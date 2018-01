Eltern auf Zeit

In beiden Familien waren die Pflegekinder ein Teil des Ganzen. Die eigenen Töchter haben genauso selbstverständlich mitgeholfen, als handle es sich um die eigenen kleinen Geschwister. Sie haben sich hinten angestellt mit ihren Bedürfnissen, wenn die Eltern sich um eins der Pflegekinder gekümmert haben.



Die Geschichten der Kinder, die wir begleiten durften, ähnelten sich und vor allem: Alle waren sie sehr traurig. Mir wurde klar, wie viele Kinder in Deutschland ohne elterliche Fürsorge aufwachsen. Bei wie vielen Kindern noch nicht einmal ihre elementaren Bedürfnisse gestillt werden. Der Einblick in das Leben der beiden Bereitschaftspflegefamilien war für mich und mein Team auch der Einblick in viele traurige Kinderschicksale. Doch auch die Mitarbeiter der Jugendämter haben einen schweren Job. Die Entscheidung, ein Kind aus seiner Familie herauszuholen, ist nie leicht.



42.000 Mal im Jahr wird genau diese Entscheidung getroffen. In wie vielen Fällen sie nicht gefällt wird, obwohl es für die betroffenen Kinder vielleicht besser wäre, vermag keiner zu sagen. Erst durch die Dreharbeiten ist mir bewusst, wie oft ich früher schon dachte, dieses Kind sieht aber hungrig oder traurig aus, dieses dort hat zu dünne Kleidung an. Reagiert habe ich nie. In Zukunft werde ich genauer hinsehen.