Für mich gab's keine Grenzen

Ich fand es spannend zu entdecken, dass beide Protagonisten – so unterschiedlich sie auch in ihrem Wesen sind – ähnliche Erkenntnisse aus ihrem Scheitern gezogen haben. Beide sind mit ihrem Leben heute glücklicher als mit dem Leben ganz an der Spitze. Und beide empfinden sich durch die Erfahrung mit der jeweiligen Krise geerdeter, stärker und mehr bei sich selbst als zuvor.



Warum also haben wir eine solche Angst vor dem Scheitern? Wir alle wissen doch, dass es die Fehler sind, aus denen wir lernen. Warum ist in unserem persönlichen Selbstoptimierungsplan und in unserer Leistungsgesellschaft so wenig Platz für Versagen? Paulus Neef hat mich mit einem Ausspruch zumindest sehr nachdenklich gemacht: "In Deutschland wirst Du 'bestraft', wenn Du scheiterst. In Amerika wirst Du 'bestraft', wenn Du scheiterst und liegen bleibst."



Ob prominent oder nicht - letztendlich geht es doch wirklich nur darum, wieder aufzustehen, wenn man fällt. Und sich vorzunehmen, es beim nächsten Mal besser zu machen.