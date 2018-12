Goldkinder

Was die Frauen in den Traumazentren von Justice & Peace der engagierten Therese Mema im Detail erzählt haben, war zu schrecklich, um es in einem Film über Konfliktmineralien in Kürze in den Raum zu stellen. Wieder einmal war mein Gedanke: Es ist und bleibt unfassbar, was Menschen einander antun können. (Den Tieren natürlich auch, wie sich bei vielen Gelegenheiten gezeigt hat). Vergeblich wartet man am Ende des Filmes auf den fast schon leidigen Appell "Wir Verbraucher könnten und sollten...." Auch die Politik liefert nicht den schwarzen Peter: Es sind die Firmen, die Konfliktmineralien kaufen und verarbeiten, die handeln müssen.