Hilfe, wohin mit unserem Kind?

Auch die jungen Frauen aus meinem Film wollen Kinder und Beruf miteinander verbinden. Nur wird es ihnen ungleich schwerer gemacht. Eine Ganztagsbetreuung ist in allen drei Fällen nicht möglich, so dass die Kinderbetreuung zwischen Kita und Tagesmutter gesplittet werden muss oder nur am Vormittag, ohne Mittagessen möglich ist. Wenn dann noch weite Wege, wie im Falle von Tosca, absolviert werden müssen, ist der Spagat zwischen Kindern und Beruf unglaublich kräftezehrend. Da Toscas Mann Timo als Fliesenläger zwischen Deutschland und der Schweiz pendelt, ist er mitunter 11 Stunden unterwegs. Trotzdem ist es der 27-Jährigen wichtig, in ihrem erlernten Beruf arbeiten zu gehen. Der Vorwurf, eine "Rabenmutter" zu sein, prallt an ihr ab. Mehrere Jahre hat sie sich ausschließlich um die Erziehung ihrer Kinder gekümmert, nun will sie ihren Radius auch beruflich vergrößern. Im Juni haben wir mit unseren Dreharbeiten begonnen, Tosca war gerade eine Woche in ihrem neuen Betrieb. Mittlerweile hat sie ihre Probezeit überstanden und wird mit größeren Aufgaben betraut. Möglicherweise sitzt sie bald wieder in der Schulbank und macht noch ihren Meister.