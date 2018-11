Ich war es nicht!

Drehtag am Ammersee. Als wir aus München losfahren, begleitet uns Nebel. Und der steht auch über dem Ort, wo vor über 35 Jahren die zehnjährige Ursula Herrmann entführt wurde und dann in einer Kiste erstickte. Später bricht die Sonne hier und da durch den Nebel und der Herbstwald leuchtet in wunderbaren Farben – Indian Summer in Bayern. Ein Mädchen, so alt wie damals Ursula, kommt mit Mutter und Schwester und modernem Fahrrad zum Drehort. Das Fahrrad ist kein Problem für mich – ich will keinen Pseudorealismus, kein klassisches Reenactment.



Am Ort ist auch Helmut Ehling, damals ermittelnder Kripo-Beamter, der seit vielen Jahren der Meinung ist, dass nicht der richtige Täter hinter Gittern sitzt. Ich kenne ihn inzwischen durch viele Gespräche. Die Geschehnisse von damals und besonders die Probleme in der Ermittlungsarbeit bringen ihn noch heute um den Schlaf. Er ist froh, sein Wissen in den Film einbringen zu können. Für mich ist Helmut Ehling ein glaubhafter Beteiligter der Geschehnisse um dieses so lang zurückliegende Verbrechen. Es ist auch mein erster Drehtag mit einer Drohne, dazu noch mit sich auflösendem Nebel und durchbrechender Sonne. Was will man mehr am Anfang eines Filmes? Wir haben Bilder - die Interviews stehen fast alle noch aus.