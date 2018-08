Im Bannkreis der Erwählten

"Wir beobachten, dass immer mehr Akademiker solche Angebote wahrnehmen", bestätigt auch Sektenexperte Dieter Rohmann: "Der hat doch studiert, dem haben die Eltern doch mindestens das Abitur finanziert, warum läuft der denn so einem Guru nach, der komische Sachen erzählt von UFOS, von Weltuntergang und Verschwörung. Die Antwort ist ganz einfach: Niemand geht mit dem Kopf in so eine Sekte. Man geht mit dem Bauch hinein. Das heißt, der Bereich, der bei vielen Akademikern etwas unterbelichtet ist, nämlich das Emotionale, ist genau der Bereich, an dem jetzt angedockt wird. Worauf sich ein Akademiker oder ein intelligenter Mensch immer verlassen konnte, das war seine Erfahrung im rationalen Bereich, sein scharfer Verstand, Dinge entscheiden zu können. Kulte setzen allerdings am sogenannten Bauch an. Und da sind viele Akademiker ziemlich blank."