Leben mit Akne

Kunst hilft Mina bei der Bewältigung ihrer Krankheit.

Mina erzählt, wie es ihr mit der Krankheit erging am Anfang. Schließlich kann sie ihr Gesicht nicht verstecken.



Andere Menschen können auch an anderen Körperstellen betroffen sein. Akne kann am Nacken und seitlichen Hals, auf dem Dekolleté, am Rücken bis zum Gesäß oder an den äußeren Oberarmen und vor allem Schultern auftreten. Es ist eine Krankheit, die auch psychische Folgen haben kann.