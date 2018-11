Kein Smalltalk, keine Lügen

Peter, 49, hat das geschafft, was viele "gesunde" Menschen nicht hinbekommen: Er hat in Geophysik promoviert, eine Familie gegründet, arbeitet in der IT-Abteilung eines Pharmakonzerns. Das ist sein Lebensplan, und den verfolgt er exakt. In Peters Leben gibt es immer Plan A, Plan B und notfalls auch Plan C. Mit seiner Frau Martina ist er seit 22 Jahren verheiratet, er liebt sie - auf seine Art. Die erste Liebeserklärung zeichnete er am Strand in den Sand: Ein mathematisches Koordinatensystem, das zeigt, dass "Liebe ein Zugewinn an Vertraulichkeit" darstellt. Wird in Peters Leben auch weiterhin alles nach Plan laufen?

Bildquelle: ZDF/Daniela Agostini