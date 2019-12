Lebend begraben - Ein Deutscher und die US-Justiz

Keine Augenzeugen, keine Fingerabdrücke, keine DNA - nur Fußspuren, die viel zu klein sind für Jens Söring, den Deutschen, dem man vor über 20 Jahren den Prozess gemacht hat. 1966 wird Jens Söring als Diplomatensohn in Thailand geboren, als er elf war, zog die Familie in die USA. 1984 schrieb er sich an der Universität von Virginia ein und lernte seine Freundin Elizabeth kennen.