Liebesgrüße aus Russland

"Peinlich ist es mir nicht, mein Glück in Russland zu suchen. Ich erhoffe mir einfach größere Chancen mein Deckelchen zu finden als hier in Deutschland." Schon vor seiner Dating-Reise verliebt sich Andreas hoffnungslos, zumindest in ein Foto: das von Elena (38) aus Samara an der Wolga, tief im Osten Russlands. Doch wird die junge Frau mit dem verführerischen Blick seine Gefühle auch erwidern? Ein persönliches Treffen soll Klarheit bringen.



Um aber am Ende der 4.000 Euro teuren Reise nicht leer auszugehen, verabredet sich der Taxi-Unternehmer aus der Nähe von Euskirchen sicherheitshalber gleich zu mehreren Dates. Sein Leidensdruck ist nach vier Jahren Alleinsein groß. Er hofft, in Russland seine Traumfrau zu finden. Kann Andreas tatsächlich in naher Zukunft eine Russin nach Deutschland einladen?