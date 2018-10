Mord im Paradies

Nach einigen Monaten bekommt sie ein Angebot, ein Buch über ihr Schicksal zu schreiben. Die intensive Arbeit daran ist gleichzeitig wie eine Therapie. Heike will sich auch an die schönen Tage mit Stefan, ihrer großen Liebe, erinnern, an ihren gemeinsamen Traum: "Wir waren tatsächlich im Paradies angekommen. Das erste Mal hatten wir das Gefühl, angekommen zu sein. Wir hatten das Gefühl, genau darum machen wir die Weltumsegelung. Das war Paradies." Gleichzeitig muss sie sich mit dem grausamen Ende auseinandersetzen. Das Buch wird zum Bestseller. Es folgt ein Bildband, und dann wird ihre Geschichte vom ZDF verfilmt. Es ist Heike Dorschs Weg, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen: "Ich habe ja dieses Trauma erlebt, das Sie ja kennen und habe das auf eine besondere Weise verarbeitet oder bin noch in diesem Verarbeitungsprozess. "