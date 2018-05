Mutter, Mutter, Vater, Kind

Mit Aurelia und Sverre haben wir über neun Monate zwei Kinder aus Familien begleitet, die unterschiedlicher kaum sein können.



Aurelias Eltern sind homosexuelle Singles, die eine Elternschaft ohne Liebesbeziehung suchten. Rüdiger und Bibiane - was sie verbindet ist der Wunsch nach einem Kind. Das soll so traditionell wie möglich aufwachsen. Vor allem Rüdiger hat mich in seinem konservativen Familienbild überrascht. Im Grunde leisten er und Bibiane familiäre Pionierarbeit. Jeder Schritt wird penibel durchdacht und geplant. Ich finde die beiden extrem mutig, weil sie sich für ihren Traum vom Kind für vollkommen neue soziale Bindungen geöffnet haben. Sie haben einem fremden Menschen so viel Platz in ihrem Leben eingeräumt, dass Vertrauen und Freundschaft wachsen konnten – als möglichst stabile Basis für ihr Kind. Und über allem steht die Frage: Wie können wir unser Elternsein gestalten, so dass es für Aurelia gut ist?



Die Geschichte von Sverres Familie erzählt, dass sich mehr als zwei Menschen für ein Kind als Eltern fühlen können. Und zwar von Beginn an geplant und nicht durch eine Trennung erzwungen. Annika, Regina und Nils sind Eltern zu dritt – eine Konstellation, die das deutsche Gesetz nicht anerkennt. Deshalb muss rechtlich ein Elternteil außen vor bleiben. Das ist Nils, denn anders als für Rüdiger steht für ihn nicht der Alltag mit seinem Sohn im Vordergrund. Eine Haltung, die mich zunächst irritierte. Im Laufe der Dreharbeiten habe ich verstanden, dass es verschiedene Facetten von Verantwortung gibt. Sie sorgen auf ihre eigene Weise dafür, dass es den Kindern gut geht.



Auch die Mütter von Sverre haben mich sehr beeindruckt, weil Annika und Regina uns so intensiv in ihr Leben gelassen haben. Wir durften bei allen Terminen eines Adoptionsfahrens dabei sein, das sie emotional extrem mitgenommen hat. Die Angst war bis zum Schluss unser Begleiter: Wird Annika als Sverres Mutter anerkannt? Die beiden Frauen haben viele Jahre auf ihren Sohn hingearbeitet – einen Vater gesucht, Enttäuschungen und eine Schwangerschaftsvergiftung verkraftet. Und dann mischt sich in die Freude über ihren Sohn der Ärger über die Frage, warum ihnen die Gleichstellung mit einem heterosexuellen Paar verwehrt bleibt. Auch unser Film kann diese Frage nicht beantworten.