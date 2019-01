Niemand darf es wissen

Corinne will mir gleich alles zeigen. Es ist der erste Drehtag 2005. Aufgeregt läuft sie durch den Garten und in ihr Zimmer. Wir machen Spaß und albern rum. Sie ist neugierig, aufgeschlossen, lebhaft und offen. Sie steht gerne im Mittelpunkt. In der Grundschule ist sie Klassensprecherin und sie spielt gerne Theater. Sie will gemocht werden, beliebt sein. Sie sucht Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit. Ein ganz fröhliches "normales" Kind - und "normal“ will Corinne sein.



Während der Dreharbeiten lernen sich meine Tochter Alissa und Corinne kennen. Corinne ist ein Jahr jünger als Alissa. Die beiden haben Lust, zusammen zu drehen. Sie werden Freundinnen. Alissa erfährt erst nach einigen Jahren von Corinnes Geheimnis. Wir haben viel darüber zusammen gesprochen. Corinne ist froh, dass sie mit Alissa über die Krankheit reden kann. Leider wohnen wir weiter weg, so dass sich die beiden nicht oft sehen können.