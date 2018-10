Nur eine falsche Bewegung

Nach ein paar Tagen wandte ich mich an den Deutschen Turnerbund in Berlin, lernte Richard Eberl-Koschny kennen vom Förderverein Leistungsturnen. Er stellte den Kontakt zur Familie Chirino her. Und Ende Juni 2014 saßen wir alle in einem großen Raum der Unfallklinik Berlin Marzahn beisammen, und ich sah zum ersten Mal Elisa persönlich.



Ich hatte den Eindruck, keiner fühlte sich wohl in seiner Haut. Allen waren die Anstrengungen der letzten Monate anzusehen. Am meisten natürlich Elisa. Sie wurde seit Monaten künstlich ernährt. Das Schlucken fiel ihr schwer. Das Sprechen auch. Beim Reden sammelte sich Speichel in ihrem Mund, der immer wieder abgesaugt werden musste. Wie sie da saß, im Rollstuhl, so ausgeliefert, so schwach, spürte ich, wie mir die Tränen kamen. War nicht das, was ich vorschlug, viel zu viel für dieses Mädchen? Bedeuteten diese zusätzlichen Anstrengungen für einen Film nicht nur weitere Qualen für Elisa?



Nach einigen Treffen entschied sich die Familie, das Wagnis für einen Film einzugehen. Auch das Unfallkrankenhaus stimmte zu. Wir machten ein paar Probeaufnahmen. Natürlich hofften wir alle, dass Elisa während unserer Drehzeit größere Fortschritte machen würde. Irgendwie trat das auch ein, wenngleich anders, als wir es vielleicht zunächst erwarteten.