Ohne mein Kind

Berichtete ich in meinem Bekannten- und Kollegenkreis über mein Filmvorhaben, stieß ich auch bei emanzipierten Männern und Frauen auf Vorbehalte: "Die armen Väter! Sie ließ alles stehen und liegen und er muss nun Kind, Job und Haushalt alleine stemmen?!?" Ich stellte dann immer die Gegenfrage, ob sie bei einer Dokumentation über alleinerziehende Mütter dasselbe Bedauern verkündet hätten. Meistens erhielt ich nur ein Achselzucken und kann deshalb nur vermuten, dass eine alleinerziehende Mutter alles ganz selbstverständlich zu schaffen hat. Die alleinerziehenden Väter erzählten mir dagegen oft von bedauernden, aber auch bewundernden Kommentaren anderer ihrer Lebenssituation gegenüber – die meisten alleinerziehenden Mütter aber kannten weder das Bedauern der anderen, noch Lob dafür, in ihrem Alltag, alles alleine managen zu müssen. Einig aber waren sich alle befragten Wochenend-Elternteile an einem Punkt gleichermaßen: ob Mann oder Frau – die getrennt lebenden vermissten ihre Kinder im Alltag sehr.



Ich traf alleinerziehende Väter, die sich ganz hervorragend um Haushalt und Kinder kümmerten und ihren Beruf dabei weiter ausführten. Manche von ihnen erhielten Unterstützung von Großeltern oder Kinderfrauen, andere mussten alles unter der Woche alleine schaffen. Ich traf glückliche Kinder und ihre Mütter, die trotz ihres Fehlens im Alltag eine sehr enge und innige Beziehung zu ihren Kindern behalten hatten. Warum sollte eine Mutter also nicht den gleichen Schritt gehen dürfen, den auch Väter vollziehen, wenn sie sich trennen? Ob Vater oder Mutter: beide bleiben Eltern, erfahren den Alltag ihrer Kinder unter der Woche meistens am Telefon, aber verbringen die Besuchswochenenden mit ihren Töchtern und Söhnen besonders intensiv. Das zumindest beobachtete ich bei allen Familien, die mir einen Einblick gewährten.