Pflege im Akkord

Vor allem gab es die Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, dass die Pflegekräfte auf der Strecke bleiben. Sie selbst haben das gar nicht so wahrgenommen wie wir. Alle drei arbeiten schon sehr lange in der Pflege, Christina 15, Frank fast 25 und Cornelia 33 Jahre. Sie liegen damit weit über dem Durchschnitt. Deutsche Pflegekräfte halten es durchschnittlich nur maximal acht Jahre im Beruf aus. Ich möchte mich noch einmal ganz ausdrücklich bei Cornelia, Frank und Christina bedanken - und auch beim Krankenhaus Nordwest in Frankfurt am Main, wo wir die drei filmen konnten.