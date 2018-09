Plötzlich im Flutlicht

Katja und Steffen Baumgart sind rund 15 Jahre älter als das Ehepaar Hummels – und eine ganz andere Generation mit einer ganz anderen Medien-Welt. Sie haben keine Seite bei Facebook, sind nicht bei Instagram. Familienfotos, um die wir noch für den Film bitten, werden per Hand aus dem Album geholt, eingescannt und per Mail geschickt. Das dauert mehrere Tage. Fotos der beiden "von früher" interessieren uns, da Steffen und Katja bei den Dreharbeiten auf einmal angefangen haben, sehr offen über die Anfänge ihrer Beziehung zu sprechen. Er ist im Trainingslager in Österreich, sie jobbt dort als Kellnerin. Sie hat kein eigenes Telefon, also ruft er sie nach der Arbeit in der Telefonzelle an, immer zu einer bestimmten Zeit. Unvorstellbar heute. Steffen erzählt gut, er nennt die Dinge beim Namen. Auch, dass es in einer Karriere nicht nur Höhen gibt und dass seine Frau auch die Tiefen mitgemacht hat.



Generell findet er das Thema Spielerfrauen ein Symptom der Zeit. "Ich kenne viele Spielerfrauen, die normal sind, die nicht in solchen Schubladen drin sind. Diese Attribute gab es früher nicht. Und die jungen Mädels, die jetzt dabei sind, die kennen das von Anfang an." Natürlich sieht er Teenager-Mädchen bei Bundesligaspielen, die Fußballer anhimmeln wie Schauspieler. Es ist eben leichter, bei einem öffentlichen Training dabei zu sein, als an einem Filmset. Für seine 15-jährige Tochter Emilia wäre das nichts. Sie will selbst der Star sein, weil sie als Eisläuferin und bereits als Eislauftrainerin eigene sportliche Erfolge feiert. Es nervt sie, dass sie dabei oft als "Tochter von Steffen Baumgart" bezeichnet wird. Umso besser versteht sie ihre Mutter Katja, die sich nie darauf verlassen wollte, "als Spielerfrau finanziell versorgt zu sein". Katja arbeitet im Fanshop von Union Berlin, Steffen ist dort bis heute die Vereins-Ikone und noch oft auf dem Gelände. Und der Tag wird kommen, an dem Besucher einander zuraunen: "Schau, dass ist der Mann von Katja Baumgart."