Plötzlich war ich 100

Der aus dem Jahr 2008 stammende "37°"-Film porträtiert Emmely F., die gerade 100 geworden ist und ihren runden Geburtstag im Kreise ihrer Kinder und Enkel feiert. Emmely F. gehört gewissermaßen zur Alters-Elite, zu den rund 17 000 Menschen in Deutschland, die 100 Jahre und älter geworden sind. Eine Generation, die mindestens einen Weltkrieg erlebt, wirtschaftliche und persönliche Krisen überstanden hat.



In den 70er-Jahren gab es nur 300 Menschen in dieser ungewöhnlichen Altersgruppe. Heute rechnen die Wissenschaftler für das Jahr 2025 mit mindestens 45 000 über Hundertjährigen, und nochmal 25 Jahre später soll sich diese Zahl bereits mehr als verdoppelt haben. 100 Jahre alt zu werden, wird bald nichts Besonderes mehr sein. Denn jedes zweite Kind, das heute zur Welt kommt, hat eine Lebenserwartung von 100 Jahren und mehr. Was bedeutet es für diejenigen, die dieses biblische Alter erleben? Ist es wirklich eine Gnade, so alt zu werden?