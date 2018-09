Raus aus der Tretmühle

Moniques, also "Mos" Situation ist kompliziert: Sie hat einen guten, sicheren Job und ihre Firma ist extrem großzügig bei Auszeiten. Trotzdem wurde während des Sabbaticals klar, dass sie einfach nicht die Persönlichkeit hat, um den Rest ihres Lebens in einem Büro zu verbringen. Was machen? Was ist die Lösung? Fürs erste geht sie nun zurück in ihren Job, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie eines Tages ganz aussteigen wird. Während Mo mit Max in Neuseeland war, hat sie mit ihm einen Paragliding Kurs absolviert, der ihr viel Spaß gemacht hat. Es war eine der vielen Gelegenheiten, wo sie Menschen getroffen hat, die den ganzen Tag an der frischen Luft arbeiten und genau das machen, was ihnen Spaß macht. Wenn Mo auf der Reise solch einem Job begegnet wäre, wäre sie vermutlich nicht wieder in ihr Büro zurückgekehrt. Aber Mo ist erst 27 Jahre alt und hat den Traum von einem anderen Leben noch nicht aufgegeben.



Mo befindet sich in einem Prozess. Sie ist dabei, sich generell neu zu orientieren und neu zu erfinden. Wie vielleicht viele junge Frauen dachte sie, wenn man sich in einen Mann verliebt, wird daraus entweder eine Beziehung oder man trennt sich nach einer Zeit wieder. Entweder – oder. Max sieht das jedoch ganz anders. Max hat keine Lust auf jedwede Art von Zukunftsplanung. Das ist in kleinen Dingen so und eben auch in der Beziehung. Die beiden hatten immer Stress miteinander, wenn sie zusammen den nächsten Teil ihrer Reise planen mussten. Planung ist für Max Horror und letztendlich hat Mo alle Flüge und Hotels alleine gebucht. An eine gemeinsame Zukunft will Max auch nicht denken. Er ist der Ansicht, dass er nicht wissen kann, wie er sich in einer Woche, einem Monat oder einem Jahr fühlen wird und das man so etwas auch nie wissen kann.



Letztendlich hat Mo dann versucht, Max’ Denkweise zu übernehmen. Nach der Auszeit sagt auch sie: „Planen bringt gar nix.“ Sie will nur noch für den Augenblick leben. Aber diese Theorie verbal zu vertreten ist einfacher, als sie auch wirklich zu leben. Da ist Mo zumindest im Vergleich mit Max noch in der Entwicklungsphase.